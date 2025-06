Tunisianos lutam para salvar sloughi, raça de cachorro ancestral 'ameaçada'

Imortalizado em mosaicos romanos na Tunísia, o sloughi, um cachorro originário do Norte da África, tem sido companheiro das tribos nômades há séculos. No entanto, esta raça de silhueta esbelta está "ameaçada" pelo cruzamento de raças, e os tunisianos lutam pela sua preservação.

Pelagem curta, cor de areia ou cinza, e de coluna arqueada, o sloughi - também chamado de galgo árabe - teria chegado à Tunísia há centenas ou até milhares de anos com as tribos nômades, incluindo os Mrazig, que se estabeleceram na região de Douz, no extremo sul do país.