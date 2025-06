Trump volta a criticar Espanha por não concordar em elevar gastos com defesa no âmbito da Otan

A Espanha foi alvo de críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante coletiva de imprensa na cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) por não "cumprir o compromisso" acordado por todos os países-membros da aliança de elevar os gastos com defesa a 5% do PIB. "Terrível o que a Espanha fez", disse o republicano nesta quarta-feira.