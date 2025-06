Trump viu informações de que Irã estava a semanas de ter uma arma nuclear, diz Casa Branca

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o presidente americano, Donald Trump, viu informações de que o Irã "estava a semanas de ter uma arma nuclear" e, por isso, atacou o país do Oriente Médio no sábado (21).

— O povo iraniano pode pressionar a mudança do regime iraniano. Trump é primeiro presidente com coragem para parar o Irã, ele evitou um conflito nuclear — pontuou, ao defender que o presidente americano quer "um Oriente Médio pacífico ", mas que às vezes é preciso utilizar a força para atingir esse objetivo.

De acordo com a secretária, são falsas as alegações de que democratas não foram avisados antes de ataques. Ela ainda disse que Trump "não tem maior responsabilidade" do que proteger o país e os americanos de ameaças, e que os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) precisam atingir a meta de 5% de gastos com defesa.