Trump se reúne com Conselho de Segurança Nacional na Casa Branca

Informação foi confirmada por autoridade, em condição de anonimato. No dia anterior, presidente deixou reunião do G7 antes do fim em meio a ataques entre Israel e o Irã

17/06/2025 - 17h57min Atualizada em 17/06/2025 - 17h58min