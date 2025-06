Trump retira indicação de associado de Musk, Jared Isaacman, para liderar a Nasa

O presidente Donald Trump anunciou no fim da noite deste sábado, 31, que está retirando a indicação do bilionário da tecnologia Jared Isaacman, um associado de Elon Musk, para chefiar a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa). A declaração vem um dia após a despedida de Musk do governo Trump.

"Após uma revisão minuciosa das associações anteriores, estou, por meio deste, retirando a indicação de Jared Isaacman para comandar a Nasa", escreveu Trump em seu perfil na Truth. "Em breve, anunciarei um novo indicado que estará alinhado com a Missão e colocará os Estados Unidos em primeiro lugar no espaço", completou.

O Comitê de Comércio, Ciência e Transporte do Senado aprovou a indicação de Isaacman no final de abril, e uma votação no plenário do Senado era esperada em breve.