Trump quer "fazer algo" para manter trabalhadores imigrantes na agricultura e na hotelaria

As expulsões forçadas de imigrantes em situação ilegal têm provocado manifestações em Los Angeles nos últimos dias, algumas delas marcadas por confrontos com a polícia.

Os protestos começaram depois que a polícia de imigração realizou prisões no estacionamento de uma loja.

O sindicato de trabalhadores agrícolas UFW informou sobre operações semelhantes em zonas agrícolas no sul da Califórnia.

"Vamos emitir uma ordem sobre isso em breve, acredito. Não podemos fazer isso com nossos agricultores e também com o setor de lazer, com os hotéis", acrescentou.