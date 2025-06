Trump proíbe entrada de cidadãos de 12 países nos EUA; Casa Branca justifica como ação de proteção "contra terroristas"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , assinou na terça-feira (3) uma proclamação que limita totalmente a entrada de cidadãos de 12 países considerados deficientes no que diz respeito à triagem e que representam um "risco muito alto para o país", informou a Casa Branca. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (4).

Entre as nações estão Afeganistão, Birmânia, Chade, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen. O republicano ainda afirmou que novos países podem ser adicionados "à medida que ameaças surgem".

— A força das restrições que estamos aplicando depende da gravidade da ameaça representada. A lista está sujeita a revisão com base na implementação de melhorias significativas. E, da mesma forma, novos países podem ser adicionados à medida que ameaças surgem em todo o mundo — sugeriu.

O republicano citou o recente suposto "ataque terrorista" em Boulder, Colorado, além de falar sobre as políticas de portas abertas de Biden, seu antecessor. De acordo com o presidente dos EUA, foi devido a essas medidas que "milhões e milhões desses ilegais" estão no país.