Trump preside desfile em meio a morte a tiros de congressista democrata

Os democratas criticam o presidente republicano por sua política imigratória drástica, seus ataques à educação e à imprensa e a percepção de que ele viola os limites do poder Executivo com uma agenda ultraconservadora.

Em Los Angeles, palco de protestos contra as operações de imigração do presidente republicano nos últimos dias, manifestantes anti-Trump também planejam ir às ruas, apesar da mobilização de milhares de reservistas da Guarda Nacional e centenas de fuzileiros navais da ativa.

De qualquer forma, o desfile é incomum: o primeiro desde o realizado em 1991, no final da Guerra do Golfo.

O exército, que estima que o projeto custe até 45 milhões de dólares (R$ 250 milhões) tomou medidas para proteger a rodovia do peso dos tanques com grossas placas de aço nas estradas por onde passam e almofadas de borracha nos trilhos dos veículos.

"Este é o tipo de coisa que você vê com (o líder norte-coreano) Kim Jong Un, com (o presidente russo Vladimir) Putin, com ditadores ao redor do mundo", disse Newsom na quinta-feira.