Trump poderá ter que tomar ações adicionais para acabar com programa nuclear do Irã, diz Vance

Em publicação no X, Vance destacou que o presidente tem sido "incrivelmente consistente, ao longo de 10 anos, em afirmar que o Irã não pode ter uma arma nuclear". Ele pontuou que o líder americano tem incentivado sua equipe de política externa a negociar com o Irã para impedir o avanço do programa nuclear, com o republicano sempre deixando claro que "o Irã não pode ter enriquecimento de urânio".