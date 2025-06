"Nossa paciência está se esgotando": Trump pede rendição do líder do Irã e afirma que tem controle total do céu do país

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou a rede Truth Social nesta terça-feira (17) para pedir a rendição de Ali Khamenei , aiatolá e líder supremo do Irã, que está em conflito com Israel (aliado dos EUA). O republicano também afirmou que não pretende assassinar o iraniano, "pelo menos por enquanto".

As declarações do presidente dos Estados Unidos ocorrem em meio à intensificação das ofensivas de Israel contra o Irã. O primeiro ataque ocorreu na última sexta-feira (13), com bombardeio mútuo entre os países.