Trump pede a Putin que encerre guerra na Ucrânia antes de mediar conflito Irã-Israel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou nesta quarta-feira (18) que o presidente russo, Vladimir Putin, deve acabar com a guerra na Ucrânia antes de propor uma mediação no conflito entre Israel e Irã.

"De fato, ele se ofereceu para ajudar a mediar e eu lhe disse: 'Faça-me um favor, faça a sua própria mediação. Vamos mediar com a Rússia primeiro, ok?", disse Trump à imprensa na Casa Branca.

"Eu disse: 'Vladimir, vamos mediar com a Rússia primeiro, você pode se preocupar com isso [a guerra no Oriente Médio} depois'", acrescentou.