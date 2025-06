Trump insinua que poderá usar comércio em negociações com Israel e Irã

O presidente dos EUA, Donald Trump, usou sua conta na rede social Truth para pressionar Israel e Irã a negociarem e insinuou que poderá usar o comércio nas trataivas. "Irã e Israel deveriam fazer um acordo, e farão um acordo, assim como eu fiz com a Índia e o Paquistão, nesse caso usando o COMÉRCIO com os Estados Unidos para trazer razão, coesão e sanidade às negociações com dois líderes excelentes que foram capazes de tomar uma decisão rapidamente e PARAR!", disse Trump.