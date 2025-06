Trump ganhou mais de US$ 57 milhões graças às criptomoedas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, embolsou mais de 57 milhões de dólares com a venda de tokens (criptomoedas) de uma plataforma americana com a qual assinou um acordo em outubro, segundo um documento divulgado pela Casa Branca.

O documento, com mais de 230 páginas, enumera os ativos (ações, dividendos recebidos, propriedades imobiliárias, carteiras de investimento, etc.) do presidente.