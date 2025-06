Trump enviará 2.000 soldados da Guarda Nacional para a Califórnia diante de protestos

O governo Trump enviará pelo menos 2.000 soldados da Guarda Nacional para Los Angeles após dois dias de protestos contra operações de deportação que culminaram em confrontos entre manifestantes e agentes federais.

O presidente Trump ordenou que as tropas protegessem temporariamente agentes do Serviço de Imigração e Alfândega e funcionários do governo, bem como propriedades federais, de acordo com um memorando divulgado pela Casa Branca.

O anúncio no sábado agravou as tensões latentes entre o governo Trump, que vinha alegando que as autoridades locais não agiram com rapidez suficiente para lidar com os confrontos, e os líderes democratas da cidade e do estado. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, democrata, chamou a medida de "propositalmente inflamatória".

Trump, em publicação na manhã de domingo em sua plataforma Truth Social, agradeceu à Guarda Nacional e disse que Newsom e a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, não "conseguiram dar conta da tarefa".

"Além disso", escreveu o presidente, "de agora em diante, não será permitido o uso de máscaras nos protestos. O que essas pessoas têm a esconder e por quê???"

Protestos eclodiram no sábado em Paramount, uma cidade a cerca de 26 quilômetros ao sul do centro de Los Angeles, mas menos de 100 pessoas permaneceram no local ao anoitecer, de acordo com uma autoridade local.

Manifestantes também se reuniram em frente a um centro de detenção federal no centro de Los Angeles na noite de sábado e foram reprimidos pela polícia com gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral, de acordo com imagens da imprensa local. A polícia de Los Angeles declarou uma reunião ilegal na área e deteve várias pessoas.

O envio de tropas sob autoridade federal em resposta a distúrbios civis é uma medida rara, que geralmente exige que o presidente determine, sob a Lei da Insurreição, que elas são necessárias para fazer cumprir a lei ou restaurar a ordem.

A Casa Branca afirmou em um comunicado na noite de sábado que as tropas foram enviadas depois que o presidente "assinou um memorando presidencial".