Trump diz que Putin ofereceu ajuda para mediar acordo de paz na guerra entre Israel e Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 24, que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, entrou em contato com ele para oferecer ajuda na mediação da paz entre Irã e Israel. "Eu disse a ele: 'Não preciso de ajuda com o Irã, preciso de ajuda com você'", relatou, em entrevista a repórteres a bordo do avião presidencial.