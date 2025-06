Trump diz que 'não tolerará' que continue o julgamento por corrupção contra Netanyahu

Netanyahu "está agora no processo de negociar um acordo com o Hamas, que incluirá trazer os reféns de volta. Como é possível que o primeiro-ministro de Israel seja forçado a ficar em um tribunal o dia todo?", questionou.

Sua defesa havia solicitado o adiamento das audiências antes de retomar o processo na próxima semana, mencionando os "desenvolvimentos na região e no mundo", após a guerra com o Irã e no contexto do conflito aberto em Gaza.