Trump diz que Musk enfrentará "consequências muito sérias" caso financie candidatos democratas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , afirmou neste sábado (7) que Elon Musk enfrentará "consequências muito sérias" caso financie candidatos democratas para concorrer contra republicanos que votem a favor do projeto de lei orçamentário do governo . Em entrevista à NBC News, Trump se recusou a detalhar o que seriam essas consequências.

O presidente republicano também declarou não ter interesse em restabelecer sua relação com Musk, após os dois protagonizarem uma troca pública de críticas nas redes sociai s. Ao ser perguntado se considerava a relação com o CEO da Tesla e SpaceX encerrada, respondeu:

Segundo Trump, a briga fortaleceu a unidade do Partido Republicano . Ele afirmou que não pretende conversar com Musk:

— Estou ocupado com outras coisas. Não tenho intenção de falar com ele — disse o presidente.

Ele também questionou a ideia de que a oposição de Musk ao projeto orçamentário, chamado de "One Big Beautiful Bill Act," esteja comprometendo as chances de sucesso da proposta, afirmando estar "muito confiante" de que o projeto será aprovado pelo Senado antes de 4 de julho.

Musk contribuiu significativamente com apoio financeiro para a candidatura presidencial de Trump em 2024, gastando mais de US$ 250 milhões para impulsioná-lo em Estados indecisos no ano passado. Nos primeiros meses do governo, Trump colocou Musk à frente do Departamento de Eficiência Governamental, onde supervisionou demissões em massa de funcionários federais e o fechamento parcial ou total de diversas agências.