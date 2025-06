Trump diz que ligação com Xi Jinping teve "conclusão muito positiva"

Donald Trump e Xi Jinping se cumprimentaram em reunião do G20 em 2019, no Japão.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , disse que teve uma conversa "muito boa" sobre comércio com Xi Jinping , mandatário da China, em um telefonema nesta quinta-feira (5). Ele acrescentou que as equipes comerciais dos países, que vivem uma guerra tarifaria desde abril deste ano, realizarão outra reunião "em breve".

Sinalizando um clima mais amigável após uma fase de tensão, Trump afirmou que os dois líderes trocaram convites para visitas aos seus países. "O presidente Xi gentilmente convidou a primeira-dama e a mim para visitar a China e eu retribuí. Como presidentes de duas grandes nações, isso é algo que ambos aguardamos com expectativa", acrescentou Trump.

Recalcular a rota

"Corrigir o curso do grande navio das relações sino-americanas exige que o guiemos bem e definamos a direção, especialmente para eliminar todos os tipos de interferência e até mesmo destruição, o que é particularmente importante", disse Xi a Trump, segundo a agência estatal Xinhua.

O país asiático, tido como o principal rival econômico de Washington, mas também um parceiro comercial essencial, foi crítico da política tarifária de Donald Trump, que, segundo um porta-voz do ministério do comércio, expôs a "natureza chantagista dos Estados Unidos" .

Guerra tarifária

A guerra comercial entre Pequim e Washington começou quando Trump adotou uma série de tarifas que afetaram especificamente a China. O país asiático respondeu com duras medidas de represália.

Desde o início do ano, as taxas impostas pelos Estados Unidos à China alcançaram 145%, mas as taxas acumuladas para determinados produtos podem chegar a 245%.