Trump diz que Irã e Israel estão exaustos e que 'não entende' declarações de Khamenei

O presidente dos EUA, Donald Trump, repetiu que o Irã foi "obliterado" pelos ataques americanos e que não poderá ter uma arma nuclear, além de reiterar confiança no cessar-fogo dos conflitos no Oriente Médio. "O Irã está exausto e Israel também está, ambos querem resolver isso. Nenhum dos dois lados está pensando em arma nuclear", disse.

Trump também defendeu que a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) das Nações Unidas, outro órgão independente ou os próprios Estados Unidos devem ser capazes de inspecionar o Irã. Ele também sinalizou que autoridades iranianas estão dispostas a se encontrar com os EUA, apesar de o Irã negar ter intenção de engajar em breve em negociações com autoridades americanas ou israelenses. "Não acredito que eles iranianos terão outra chance de voltar para a energia nuclear de novo. Já gastaram trilhões nisso e não deu certo", acrescentou.

Os comentários aconteceram em coletiva de imprensa na Casa Branca na tarde desta sexta, 27, minutos antes de Trump postar nas redes sociais que estava interrompendo todo o trabalho de reduzir sanções sobre o Irã, classificando como "hostis" as declarações do líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, sobre ter vencido a guerra. Na coletiva, repórteres perguntaram ao republicano sua opinião sobre as falas de Khamenei e ele disse "não entender" o motivo por trás delas, sendo que o país foi salvo pelo cessar-fogo.

Fim de alívio às sanções contra o Irã

Trump afirmou que estava considerando a suspensão de sanções contra o Irã até ser surpreendido por declarações hostis do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei. "Nos últimos dias, estive trabalhando na possível remoção de sanções, e em outras questões, que teriam dado ao Irã uma chance muito melhor de recuperação total, rápida e completa - as sanções estão DOENDO!", escreveu na Truth Social.

"Mas não. Em vez disso, recebo uma declaração de raiva, ódio e nojo, e imediatamente interrompi todo o trabalho sobre alívio de sanções e outras iniciativas", completou. Trump disse que o Irã precisa "voltar a se integrar à Ordem Mundial" e acusou o regime de Teerã de ter levado o país à ruína. "Um país queimado, destruído, sem futuro, com forças armadas dizimadas, uma economia horrível e a MORTE por toda parte", afirmou. "Não têm esperança, e só vai piorar!"

Na mesma publicação, o republicano questionou a credibilidade do líder iraniano. "Por que o chamado 'Líder Supremo' do dilacerado país Irã, diria de forma tão descarada e tola que venceu a guerra com Israel, quando sabe que essa afirmação é uma mentira?", questionou.

Trump ainda disse ter impedido um ataque israelense a Teerã, que seria "o maior da guerra". "No ato final da guerra, exigi que Israel trouxesse de volta um grande grupo de aviões que estavam indo diretamente para Teerã. Danos tremendos teriam ocorrido, e muitos iranianos teriam morrido", escreveu. "EU O SALVEI DE UMA MORTE MUITO FEIA."