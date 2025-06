Trump diz à ABC que é 'possível' que os EUA se envolvam no conflito Irã-Israel

O presidente americano, Donald Trump, disse neste domingo (15) que os Estados Unidos podem se envolver no conflito entre Israel e Irã e expressou sua disposição de aceitar o papel de mediador de seu homólogo russo, Vladimir Putin, segundo declarações a uma jornalista da ABC News.

Em uma entrevista fora das câmeras com a principal correspondente política da ABC News, Rachel Scott, o líder republicano também disse que as conversas sobre o programa nuclear do Irã continuam e que Teerã "gostaria de chegar a um acordo".