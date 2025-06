Trump deve falar com Xi Jinping nesta semana, diz porta-voz da Casa Branca

Redução de tarifas entre EUA e China

Após dois dias de reuniões, Washington e Pequim decidiram reduzir temporariamente suas tarifas a 30% e a 10% , respectivamente, e se comprometeram a prosseguir com as negociações para alcançar um acordo comercial.

Para diminuir a tensão, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, também declarou no domingo (1º) à rede norte-americana CBS que acredita que Trump e Xi se falarão por telefone.

Suspensão e retomada de tarifas recíprocas

Trump já obteve uma vitória temporária na Justiça em relação às tarifas. O governo dos Estados Unidos conseguiu derrubar temporariamente, no dia 29 de maio, a decisão liminar de um tribunal de Nova York que havia suspendido, no dia anterior, o tarifaço sobre produtos importados nos EUA.

A decisão, que se refere ao tarifaço apresentado por Trump em 2 de abril, foi contestada em instância federal — quando um colegiado de três juízes do Tribunal de Comércio Internacional, com sede em Nova York, bloqueou as tarifas recíprocas anunciadas no chamado "Dia da Libertação".