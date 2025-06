Trump defende envio de tropas para Califórnia e acusa governador de 'incompetência'

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a defender o envio de tropas militares federais para a Califórnia e a acusar o governador do estado de "incompetência", em comentários a repórteres no Salão Oval da Casa Branca nesta tarde. O republicano acrescentou que as tropas da Guarda Nacional, já em atuação, e as da Marinha, que ainda serão enviadas, ficarão no estado "pelo tempo que for necessário, até que não tenha perigo nenhum".

Questionado se o envio das tropas poderia escalar a situação, ao invés de controlá-la, Trump negou. "Teríamos uma situação horrível sem a Guarda Nacional. Se não tivesse me envolvido, Los Angeles teria queimado. A polícia não podia lidar com os protestos sozinha", disse. "Condeno a violência, você acha que não condeno? Mas fazendo o que fiz, parei a violência lá."

Trump acusou o governador da Califórnia, Gavin Newsom, de ser "grosseiramente incompetente" e disse ter criticado como "ruim" sua gestão conversando diretamente com o democrata por ligação. Ontem, o republicano sugeriu que poderia prendê-lo pela forma com que lidou com os protestos.

Mais cedo, o presidente já havia defendido o envio de tropas e criticado Newson por meio das redes sociais, misturando referências aos incêndios florestais que assolaram a Califórnia no início deste ano. Segundo ele, "25 mil casas queimaram totalmente" e permissões de construção estão atrasadas por culpa do governo democrata, afirmando que o mesmo teria acontecido com as manifestações sem a sua interferência.

O presidente também afirmou aos repórteres que protestos em outras cidades "terão que lidar com força igual ou superior a que usamos até agora em Los Angeles". Trump não descartou convocar o Ato de Insurreição na Califórnia, mas disse que avaliará sua necessidade.