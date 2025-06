Trump critica posição da Espanha sobre gastos de 5% do PIB com defesa antes de cúpula da Otan

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a Espanha por não concordar com o aumento de gastos com defesa no âmbito da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em declaração a bordo do avião presidencial enquanto se dirigia para a Holanda, onde ocorre nesta terça-feira e na quarta-feira a reunião de cúpula da entidade. "Eles aliados da Otan estão tendo um problema com a Espanha... sempre tem um problema com a Espanha, porque a Espanha não está concordando, o que é muito injusto com os demais, sinceramente", afirmou Trump, ao ser questionado sobre a proposta de elevar os gastos militares para 5% do PIB entre os países-membros.