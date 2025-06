Trump assina memorando para revisar certas ações de Biden, questionando seu estado mental

O presidente americano, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira, 4, um memorando determinando uma investigação sobre "quem dirigiu os Estados Unidos" enquanto o ex-presidente Joe Biden estava no cargo, informou a Casa Branca.

"O memorando orienta buscas de indivíduos que conspiraram para enganar o público sobre o estado mental de Biden e exerceram inconstitucionalmente as autoridades e responsabilidades do presidente", disse a Casa Branca.

O documento também exige uma investigação sobre as circunstâncias que envolvem a suposta execução de Biden das inúmeras ações executivas durante seus últimos anos no cargo, examinando documentos assinados com autopen, um dispositivo que serve como uma máquina de assinatura.