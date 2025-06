Trump anuncia que Israel e Irã concoradaram com 'cessar-fogo total'

O presidente Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (23) que Irã e Israel estabeleceram "um cessar-fogo total" que significará o "fim oficial" da guerra na qual os Estados Unidos intervieram com o ataque a instalações nucleares iranianas.

Nenhum dos países confirmou o anúncio, que chega 12 dias depois de Israel atacar o Irã com o objetivo declarado de impedir que adquira uma arma atômica.

Segundo Trump, o cessar-fogo seria um processo gradual de 24 horas que começaria por volta das 1h de Brasília desta terça. Primeiro, o Irã colocará fim unilateralmente a todas as operações e Israel faria o mesmo 12 horas depois.

"Na hora 24, o mundo dará boas-vindas ao fim oficial da guerra de 12 dias", disse o presidente americano. Acrescentou que ambas as partes aceitaram permanecer "pacíficas e respeitosas" durante cada fase do processo.

Minutos depois do anúncio de Trump, os Guardiões da Revolução, o exército ideológico do Irã, prometeram fazer com que os Estados Unidos lamentem qualquer novo ataque contra seu território.