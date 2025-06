Trump anuncia que EUA e China realizarão novas negociações comerciais na próxima semana

"A reunião deve correr muito bem", disse Trump em sua rede social Truth, onde especificou que a delegação americana será liderada pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, pelo secretário do Comércio, Howard Lutnick, e pelo representante comercial, Jamieson Greer.

Declaração acontece um dia após o republicano dizer que teve uma conversa "muito boa" com o mandatário da China por telefonema .

Recalcular a rota

"Corrigir o curso do grande navio das relações sino-americanas exige que o guiemos bem e definamos a direção, especialmente para eliminar todos os tipos de interferência e até mesmo destruição, o que é particularmente importante", disse Xi a Trump, segundo a agência estatal Xinhua.

O país asiático, tido como o principal rival econômico de Washington, mas também um parceiro comercial essencial, foi crítico da política tarifária de Donald Trump, que, segundo um porta-voz do ministério do comércio, expôs a "natureza chantagista dos Estados Unidos" .

Guerra tarifária

A guerra comercial entre Pequim e Washington começou quando Trump adotou uma série de tarifas que afetaram especificamente a China. O país asiático respondeu com duras medidas de represália.

Desde o início do ano, as taxas impostas pelos Estados Unidos à China alcançaram 145%, mas as taxas acumuladas para determinados produtos podem chegar a 245%.