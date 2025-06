Trump ameaça com 'consequências sérias' caso Musk apoie democratas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seguiu com sua escalada retórica neste sábado, 7, apesar de sinais de apaziguamento de seu ex-aliado Elon Musk. O republicano ameaçou com "consequências sérias" caso o bilionário financie candidatos democratas para concorrer contra republicanos que votaram a favor do projeto de lei que foi o estopim para a briga.

Em entrevista por telefone à NBC News, Trump disse que não tinha planos de falar com Musk, chamando o bilionário da tecnologia de "desrespeitoso" com o gabinete do presidente. Quando questionado se tinha algum desejo de restaurar seu relacionamento com Musk, Trump respondeu: "Não."

Desde o estrondoso desentendimento público, Musk aventou a ideia de lançar um novo partido político e continuou a criticar um enorme projeto de lei sobre impostos e imigração que Trump está pedindo aos republicanos do Congresso que aprovem. Surgiram, então, rumores de que ele poderia apoiar democratas.

"Ele terá que pagar consequências muito sérias se fizer isso", disse Trump, embora tenha se recusado a revelar quais seriam essas consequências.

Esses comentários sugerem que Musk está se tornando um novo alvo potencial para Trump, que tem usado agressivamente os poderes de seu cargo para reprimir críticos e punir supostos inimigos.

Como um grande contratante do governo, os negócios de Musk podem ser particularmente vulneráveis a retaliações. Trump já ameaçou cortar os contratos com o empresário, alegando que isso seria uma maneira fácil de economizar dinheiro.

A dramática ruptura entre o presidente e o homem mais rico do mundo começou com as críticas públicas de Musk ao "grande e belo projeto de lei" de corte de impostos. Musk alertou que o projeto aumentará o déficit federal e o chamou de "abominação repugnante".

Postagens apagadas

Musk, que investiu milhões de dólares na campanha de Trump no ano passado, liderou um grande projeto de reestruturação governamental nos últimos meses, cortando milhares de empregos federais antes de voltar a administrar seus negócios na semana passada.

Mas os sinais de uma relação mais fria já estavam no ar desde o sumiço do empresário dos holofotes. Até culminar na discussão aberta nas redes sociais na quinta-feira.

Desde então, Musk removeu suas postagens mais agressivas, especialmente a acusação de que o governo estava bloqueando a divulgação de informações sobre o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein porque os arquivos, de alguma forma, implicavam o presidente. Trump havia sido amigo de Epstein por anos antes de se desentender com ele.

Outra publicação apagada foi uma promessa de que sua empresa, a Space-X, desativaria sua nave espacial Dragon, que a Nasa utiliza para transportar tripulações à Estação Espacial Internacional.

Na sexta-feira, Trump foi questionado sobre o quão seriamente considerava cancelar os contratos de Musk. "Ele tem muito dinheiro. Ele recebe muitos subsídios, então vamos analisar isso", disse. "Só se for justo para ele e para o país, eu certamente pensaria nisso. Mas tem que ser justo." COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS