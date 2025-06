Trump anuncia acordo de cessar-fogo entre Israel e Irã; chanceler iraniano nega

Trump anunciou a medida em uma publicação via redes sociais.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , afirmou que Israel e Irã concordaram com um cessar-fogo "total e completo". O anúncio ocorreu em publicação em uma rede social por volta das 19h segunda-feira (23). O Irã negou que há acordo , enquanto Israel ainda não se manifestou .

"PARABÉNS A TODOS! Foi totalmente acordado por e entre Israel e Irã que haverá um cessar-fogo completo e total (...) por 12 horas momento em que a guerra será considerada FINALIZADA", escreveu o presidente (leia a íntegra no fim da reportagem).

Trump afirma que, primeiro, o Irã irá interromper os ataques por 12 horas. Após, seria a vez de Israel, com mais 12 horas.

No texto, Trump cumprimenta os dois países pela "estamina, coragem e inteligência para finalizar o que será chamado como 'A GUERRA DOS 12 DIAS'".

Ministro do Irã nega cessar-fogo, mas afirma que pode interromper novos ataques

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, disse que "não há acordo" sobre cessar-fogo com Israel. A medida havia sido anunciada pelo presidente dos Estados Unidos , Donald Trump, nesta segunda-feira (23).

Segundo ele, no entanto, caso Israel pare a "agressão ilegal contra o povo iraniano" até as 4h no horário de Teerã (21h30min desta segunda-feira, 23, em Brasília) "não temos intenção de continuar nossa resposta depois disso".