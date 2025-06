Trump afirma que Irã não conseguiu salvar material nuclear e aiatolá rebate

Usina de Fordow, no Irã, foi uma das atacadas por bombardeios dos Estados Unidos. AFP / Satellite image ©2025 Maxar Tech/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira (26) que o Irã não conseguiu retirar o material nuclear da instalação subterrânea de Fordow, bombardeada por aviões norte-americanos na noite de sábado (21), pelo horário de Brasília. No local, funcionava um unidade de enriquecimento de urânio.

"Nada foi retirado da instalação. Teria levado muito tempo, seria muito perigoso, pesado e difícil de mover!", afirmou Trump na rede Truth Social.

De acordo com o republicano, as fotos de satélite de caminhões na parte externa do local antes do ataque dos Estados Unidos mostram apenas pessoas tentando proteger Fordow com concreto. As declarações foram endossadas por Pete Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos.

— Os ataques nos dão a chance de ter paz, um acordo, e evitar que Teerã tenha armas nucleares. Trump criou as condições para encerrar a guerra entre Irã e Israel — declarou em coletiva de imprensa nesta quinta.

Aiatolá rebate

Líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei desmentiu as afirmações de Trump sobre o ataque. Em declaração nesta quinta-feira, Khamenei afirmou que o presidente norte-americano "exagerou" em suas falas sobre o impacto dos bombardeios às instalações nucleares iranianas.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) corrobora as falas de Khamenei, afirmando que ainda é cedo para avaliar os danos nas usinas nucleares do Irã. Um documento confidencial dos EUA, publicado pela CNN e pelo jornal The New York Times, conclui que o ataque não destruiu componentes-chave do programa nuclear iraniano, cujo desenvolvimento teria sido atrasado por alguns meses, e não décadas, como Trump alegou.

A Casa Branca reconheceu que o documento publicado pela CNN é autêntico, mas "totalmente impreciso". As instalações iranianas foram "soterradas sob quilômetros e quilômetros de escombros", disse a porta-voz Karoline Leavitt à Fox News.

Por sua vez, Trump utilizou a Truth Social nesta quinta-feira para atacar a imprensa. "Repórteres de notícias falsas da CNN e do New York Times devem ser demitidos imediatamente! Pessoas más com más intenções", escreveu, referindo-se ao documento divulgado.

Irã reconhece "danos consideráveis"

Em entrevista à rede Al Jazeera, o porta-voz da política externa iraniana, Esmail Baqai, reconheceu que "as instalações nucleares foram consideravelmente danificadas". Apesar disso, a fala rebate as alegações dos Estados Unidos de que as unidades ficaram amplamente destruídas.

Novas ameaças aos Estados Unidos

Khamenei comemorou a "vitória" do Irã sobre Israel e afirmou que os Estados Unidos "não ganharam nada" com seus bombardeios. O aiatolá também afirmou que o seu país deu um "tapa devastador" nos norte-americanos e que Israel "quase entrou em colapso" devido aos ataques lançados por Teerã.