Trump afirma que Irã e Israel violaram cessar-fogo, mas diz que acordo "está em vigor"

A declaração foi dada enquanto o republicano se preparava para embarcar para a cúpula da Otan, em Haia. Ele aproveitou a ocasião para dizer que não está feliz nem com Israel nem com Irã.

— Não estou feliz com Israel. Não estou feliz com o Irã também, mas realmente não estou feliz com Israel. Israel tem de se acalmar, tenho de fazer Israel se acalmar — declarou Donald Trump.