Trump afirma que EUA realizou 'ataques bem-sucedidos' contra 3 instalações nucleares do Irã

O presidente Donald Trump disse neste sábado (21) que as Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram "ataques bem-sucedidos" contra três instalações nucleares iranianas, incluindo a usina subterrânea de enriquecimento de urânio em Fordow.

"Concluímos nossos ataques muito bem-sucedidos contra três instalações nucleares do Irã, incluindo Fordow, Natanz e Isfahan", disse Trump em uma publicação em sua plataforma Truth Social.

"Uma carga total de BOMBAS foi lançada no alvo principal, Fordow", acrescentou, ao detalhar que os aviões americanos saíram sem danos do espaço aéreo do Irã.