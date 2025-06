Tribunal sul-africano suspende enterro de ex-presidente de Zâmbia

Edgar Lungu, que faleceu em 5 de junho na África do Sul - onde recebia tratamento médico -, foi rival do atual presidente Hakainde Hichilema, que pretendia organizar um funeral de Estado para seu antecessor.

Quando a viúva de Lungu e outras pessoas já estavam reunidas na igreja, um juiz do Tribunal Superior de Gauteng declarou que, após um acordo entre as partes, "os réus se comprometem a não prosseguir com o funeral, nem o enterro do ex-presidente".