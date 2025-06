Tribunal japonês anula multa bilionária de ex-diretores da operadora de Fukushima

O Tribunal Superior de Tóquio anulou nesta sexta-feira (6) uma multa de US$ 92 bilhões (R$ 515 bilhões na cotação atual) imposta a quatro ex-diretores da empresa operadora da central nuclear devastada de Fukushima.

"Não podemos considerar que os acusados tiveram a possibilidade de prever o terremoto", afirmou o Tribunal Superior de Tóquio no veredicto divulgado nesta sexta-feira.

Analistas afirmam que a multa de 13,3 trilhões de ienes (92 bilhões de dólares) é a maior imposta em uma ação civil no Japão. O valor seria destinado a cobrir os gastos da Tepco com o desmantelamento dos reatores, a indenização dos moradores e a limpeza da contaminação.

Como ponto de comparação, em 2015, a gigante britânica BP foi condenada a pagar 20,8 bilhões de dólares (116 bilhões de reais na cotação atual) pelo vazamento de petróleo no Golfo do México, no que foi descrito na época como a maior multa imposta a uma empresa na história dos Estados Unidos.