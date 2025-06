Três sérvios acusados de vandalizar sinagogas em Paris

Três cidadãos sérvios foram acusados e detidos em Paris como suspeitos de vandalizar com tinta verde vários edifícios emblemáticos da comunidade judaica, com o objetivo de "servir aos interesses de uma potência estrangeira", provavelmente da Rússia, informou nesta sexta-feira uma fonte próxima à investigação.

Os fatos ocorreram na madrugada de sábado passado, quando o memorial do Holocausto de Paris, três sinagogas e um restaurante no centro da capital francesa amanheceram manchados com tinta verde. A embaixada israelense descreveu o incidente como "um ataque antissemita coordenado".