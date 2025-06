Trem descarrila após ponte desabar sobre ferrovia na Rússia; sete pessoas morreram

Fotos publicadas por agências governamentais no local mostram vagões de passageiros destruídos entre os escombros de concreto. Duas crianças estão entre os feridos.

A ponte na região de Bryansk faz fronteira com a Ucrânia. Em um comunicado, sem fornecer mais detalhes, a empresa estatal Ferrovias Russas diz que a ponte foi danificada "como resultado de interferência ilegal nas operações de transporte".

No domingo, 1º, investigadores informaram que a "ponte rodoviária desabou como resultado de uma explosão".

As autoridades russas ainda não disseram quem ou o que foi responsável pelo incidente de sábado, mas no passado alguns oficiais já acusaram sabotadores pró-ucranianos de atacar a infraestrutura ferroviária do país.