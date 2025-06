A missão finalmente está cumprida: Tom Cruise receberá um Oscar honorário, anunciou nesta terça-feira (17) a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que premiará o conjunto da carreira do ator e produtor, durante a qual nunca ganhou a cobiçada estatueta.

Cruise, de 62 anos, que acaba de concluir a saga "Missão Impossível", é amplamente considerado como uma das últimas grandes estrelas do cinema, capaz de lotar salas apenas com seu nome.

"O incrível compromisso de Tom Cruise com nossa comunidade de cinema, com a experiência em salas e com a comunidade de dublês nos inspirou a todos", destacou a presidente da Academia, Janet Yang, em um comunicado.