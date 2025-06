"Todos devem evacuar Teerã imediatamente!", escreve Trump na Truth Social

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta segunda-feira (16) que os moradores de Teerã deixem imediatamente a cidade, endossando os alertas do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que lançou um ataque em massa contra o Irã.

"Todos devem evacuar Teerã imediatamente!", escreveu Trump em sua conta na plataforma Truth Social, durante uma cúpula do G7 no Canadá, sem fornecer mais detalhes.

O alerta ocorre enquanto Israel intensifica seus ataques no Irã, que, segundo o governo israelense, têm como objetivo destruir as atividades nucleares contestadas do Estado teocrático.