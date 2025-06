Tiktoker venezuelano é morto a tiros durante transmissão ao vivo

O influenciador digital venezuelano Gabriel Jesús Sarmiento Rodríguez, 25 anos, foi morto a tiros no domingo (22) enquanto realizava uma transmissão ao vivo no TikTok . Ele foi alvejado por dois disparos após dois homens invadirem a sua casa em El Piñonal, região central da Venezuela.

Com cerca de 89 mil seguidores no TikTok, Sarmiento costumava publicar vídeo com denúncias contra policiais e autoridades que supostamente estariam envolvidos com casos de corrupção e o crime organizado na Venezuela.