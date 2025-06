Tesouro dos EUA sanciona rede iraniana que lavou bilhões por meio de "banco paralelo"

O governo dos Estados Unidos impôs sanções a mais de 30 pessoas e empresas ligadas a um esquema de "banco paralelo" usado pelo regime do Irã para lavar bilhões de dólares e driblar sanções internacionais. O comunicado, divulgado nesta sexta-feira pelo Departamento do Tesouro, afirma que a rede operava por meio de casas de câmbio no Irã e empresas de fachada no exterior, especialmente em Hong Kong e nos Emirados Árabes Unidos (EAU).

Segundo o Tesouro, o esquema era controlado pelos irmãos iranianos Mansour, Nasser e Fazlolah Zarringhalam. "O sistema bancário paralelo do Irã é um canal essencial por onde o regime acessa os lucros com vendas de petróleo, movimenta dinheiro e financia atividades desestabilizadoras", disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

A rede permitia que entidades sancionadas, como a Guarda Revolucionária Islâmica e o Ministério da Defesa do Irã, realizassem transações internacionais com o apoio de empresas de fachada e documentos falsos. Entre os beneficiados estão grandes exportadoras iranianas de petróleo e petroquímicos.

Também foram incluídos na lista familiares e sócios dos irmãos Zarringhalam, além de companhias nos setores de energia, construção e finanças. O governo americano atualizou ainda um alerta às instituições financeiras sobre práticas usadas pelo Irã para burlar sanções, como o contrabando de petróleo, o uso de empresas de fachada e a compra de armas com recursos ilícitos.