Terremoto de magnitude 6,1 atinge o Peru e provoca uma morte

Deslizamento de terra no bairro Miraflores, em Lima, levantou poeira no cartão-postal da cidade. ALEJANDRA IPINCE / AFP

Um terremoto de magnitude 6,1 foi registrado neste domingo (15) na cidade portuária de Callao, no Peru. De acordo com a Polícia Nacional, um homem de 36 anos morreu esmagado pela queda de um muro sobre o carro em que ele estava no distrito de Independencia, em Lima.

O evento começou às 11h35min locais (13h35min no horário de Brasília) cerca de 30 quilômetros a sudoeste de Callao, segundo o Centro Sismológico Nacional.

Nas redes sociais, sugiram registros do impacto dos tremores. Um jogo de futebol entre o Sporting Cristal e o Garcilaso, que era realizado em Lima, precisou ser interrompido por alguns minutos.

Outra postagem mostra deslizamentos de terra no bairro Miraflores, cartão-postal da capital peruana.

Geografia do país

O Peru, com 34 milhões de habitantes, está localizado no Cinturão de Fogo do Pacífico, que se estende ao longo da costa oeste das Américas e leste da Ásia. Nessas regiões, registra-se a maior atividade sísmica do mundo.

Por ano, apenas no Peru, ocorrem pelo menos uma centena de terremotos perceptíveis para a população.

O último terremoto de grande magnitude foi em novembro de 2021 na região amazônica e atingiu uma 7,5 na escala Richter. Ao todo, 12 pessoas ficaram feridas e mais de 70 residências foram destruídas.