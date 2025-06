Terceiro dia de nova investigação sobre caso Maddie em Portugal

As operações, que podem continuar na sexta-feira, são parte de uma investigação preliminar do Ministério Público de Brunswick (Alemanha) sobre Brückner.

As últimas escavações relacionadas ao caso haviam sido realizadas em maio de 2023 perto de um lago em Silves, a 50 quilômetros do local do desaparecimento, sem resultados.

Maddie, de 3 anos, desapareceu do apartamento onde passava férias com os pais, que jantavam em restaurante muito próximo. O caso desencadeou uma campanha internacional e uma cobertura midiática excepcional.

A Justiça alemã deu um novo rumo à história ao anunciar, em 2020, que estava convencida do envolvimento de Brückner no caso.

Na época dos fatos, Brückner vivia na costa do Algarve, perto do local de férias dos McCann, e o sinal de um celular em seu nome foi detectado nos arredores do hotel na noite do desaparecimento.