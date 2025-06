Suspeito de matar deputada e balear senador nos Estados Unidos é preso pela polícia

Vance Boelter foi identificado como autor dos ataques. - / Ramsey County Sheriff's Office

O suspeito de assassinar a deputada americana Melissa Hortman e de tentar matar o senador John Hoffman, foi preso pela polícia norte-americana no domingo (15). A informação foi confirmada pelo governador do Estado de Minnesota, Tim Waltz, de acordo com o g1.

Vance Boelter foi identificado como autor dos ataques e acusado de homicídio doloso e duas tentativas de homicídio, de acordo com denúncia criminal do Condado de Hennepin.

Boelter fugiu a pé no início da manhã de sábado, após confronto com policiais em Brooklyn Park, onde vivia a senadora assassinada. As autoridades pediram aos moradores que permanecessem dentro de casa por segurança.

Ao revistarem o veículo de Boelter após os ataques, os policiais encontraram três fuzis AK-47, uma pistola 9 milímetros e uma lista com nomes e endereços de outros funcionários públicos, segundo a denúncia criminal.

Com base em informação de que Boelter estava perto de sua casa na cidade de Green Isle, mais de 20 equipes da SWAT vasculharam a área com apoio de aeronaves de vigilância, informaram as autoridades. Boelter estava armado, mas se rendeu sem que fosse disparado um tiro.

— O suspeito rastejou até as equipes policiais e foi preso — disse o tenente-coronel Jeremy Geiger, da Patrulha Estadual de Minnesota, na coletiva de imprensa.

— O suspeito foi detido sem uso de força — completou.

A deputada democrata Melissa Hortman morreu e o senador John Hoffman foi baleado. Montagem de Paul Battaglia,Minnesota Senate photographer's office / Minnesota State Legislature / AFP

A operação para capturar Boelter, que contou com o trabalho de centenas de investigadores e uma ampla gama de agências policiais federais, estaduais e locais, foi a maior caçada da história do Estado, afirmou o chefe de polícia de Brooklyn Park, Mark Bruley.

— Agora começa o trabalho difícil de entender qual foi o motivo — disse Bruley.

Caso

Boelter é o principal suspeito dos dois ataques que mataram Hortman e seu marido e que balearam o senador John Hoffman e sua esposa, na madrugada deste sábado (14).

Tanto Hortman quando Hoffman foram eleitos pelo Partido Democrata.

Boelter, de 57 anos, trabalhava para uma empresa de segurança e já teve treinamento militar. Ele usou máscara nos ataques para não ser identificado, segundo o FBI.