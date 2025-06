"Sucesso incrível e avassalador": secretário de Defesa dos Estados Unidos detalha ataque ao Irã 

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, e o chefe do Estado-Maior Conjunto, tenente-general Dan "Razin" Caine, divulgaram na manhã deste domingo (22) os detalhes sobre os ataques contra as instalações nucleares iranianas . A coletiva de imprensa, que ocorreu no Pentágono, durou cerca de 30 minutos.

— Foi um sucesso incrível e avassalador . A ordem que recebemos do nosso comandante em chefe foi clara, foi poderosa e foi focada: devastamos o programa nuclear iraniano. Mas vale ressaltar que a operação não teve como alvo tropas iranianas nem o povo iraniano , durante todo o período do mandato dele.

— Por volta das 17h (horário padrão do leste dos EUA) na noite passada, e pouco antes do grupo de ataque entrar no Irã, um submarino dos EUA na área de responsabilidade do Comando Central lançou mais de duas dezenas de mísseis de cruzeiro Tomahawk de ataque terrestre contra alvos importantes de infraestrutura de superfície, ao mesmo tempo em que o grupo de ataque da Operação Martelo da Meia-Noite entrava no espaço aéreo iraniano. Os EUA empregaram diversas táticas de dissimulação — disse o tenente-general.