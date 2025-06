Starbase, a cidade aos pés da base espacial de Musk e perto de refúgios ambientais

Pouco antes do lançamento do megafoguete Starship, golfinhos brincam na costa do sul do Texas. A ignição estremece a Starbase, a nova cidade construída nesta região por Elon Musk.

O homem mais rico do mundo, que acaba de deixar a liderança do Departamento de Eficiência Governamental (Doge) no governo de Donald Trump, não perdeu tempo em seus planos paralelos de conquistar Marte com sua empresa SpaceX.

Parte do projeto do bilionário para colonizar Marte foi a criação da Starbase. Localizada na baía de Boca Chica, perto da fronteira com o México, ela cresceu em torno das instalações da SpaceX e se tornou oficialmente uma cidade após uma votação popular no início de maio.

Casas pré-fabricadas pintadas de preto, branco e cinza têm como pano de fundo o imponente edifício corporativo com o emblema X. Modelos de dois enormes lançadores de foguetes e uma nave espacial podem ser vistos a quilômetros de distância.

A maior parte do terreno pertence à empresa. Cerca de 500 moradores têm casas com quintal para espreguiçadeiras e churrasqueiras. Outros ainda vivem em casas móveis enquanto mais residências estão sendo construídas.

A cidade em crescimento é cercada por natureza e vida selvagem, especialmente aves.

"Acho ótimo construir uma cidade inteira em torno de uma base de lançamento. Talvez eu me mude para cá um dia. Eu adoraria ir a Marte, quem não gostaria?", diz Dominick Cardenas, um engenheiro de computação de 21 anos, que teve a oportunidade de ver o voo de teste número 9 da Starship, que explodiu no final de maio.

Mas nem todos estão comemorando. "Musk não deveria estar aqui, ele é um colonizador", afirma Christopher Basaldú, doutor em antropologia sociocultural e membro do povo originário Carrizo/Comecrudo.

"A terra aqui é sagrada para os povos indígenas. E a SpaceX está poluindo e profanando esta terra", diz ele.

- Investimentos -

A AFP tentou, sem sucesso, obter um comentário do prefeito da Starbase, Bobby Peden, vice-presidente de testes e lançamentos da SpaceX, ou das autoridades do condado de Cameron, a jurisdição onde a nova cidade está localizada.

Uma audiência para discutir a adaptação de novas áreas está programada para o final de junho, e o administrador da cidade alertou que alguns moradores podem perder o direito de usar suas propriedades como fazem agora, segundo um documento obtido pelo canal CNBC.

A SpaceX também tem o projeto do complexo comercial RioWest, avaliado em cerca de US$ 15 milhões (R$ 84,5 milhões na cotação atual), de acordo com as solicitações feitas em 2024.

Uma usina da empresa Rio Grande GNL (Gás Natural Liquefeito) também está sendo construída na cidade vizinha de Brownsville. Esta instalação pode processar metano, o combustível da Starship, o que poderia tornar o local um posto de abastecimento de Musk, segundo Bekah Hinojosa, cofundadora da Rede de Justiça Ambiental do Sul do Texas.

Ela recorda que a SpaceX opera no local onde há dois refúgios federais de vida selvagem: o vale Baixo do Rio Grande e o Laguna Atascosa. Além disso, há a praia de Boca Chica, onde há décadas os moradores passam as férias de verão e que agora é fechada sempre que há voos de teste.

"Não se deve haver foguetes explodindo perto de áreas úmidas e habitats intocados", afirma.

Em 2024, a Agência de Proteção Ambiental dos EUA sancionou a SpaceX por derramar líquidos em áreas úmidas conectadas ao Rio Grande.

"Somos uma das comunidades mais pobres do país (...) com baixa renda e estamos lidando com o maior valentão do planeta, Elon Musk (...) Temos apresentado ações judiciais, mas ele tem tanto poder que encontrou uma maneira de escapar da maioria delas", acrescenta.