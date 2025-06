Sonho dos táxis voadores continua vivo apesar dos contratempos

Na edição atual deste salão, realizado ao norte de Paris, essas aeronaves têm menos visibilidade. No entanto, as empresas que resistem mantêm a fé.

Mas muitos outros atores do setor passam por um momento difícil, como as empresas alemãs Lilium e Volocopter, que entraram com pedido de recuperação judicial.

"Estamos totalmente imersos no período de saneamento" do setor, disse à AFP Jim Harris, consultor da Bain & Company. "Muitas startups (...) agora são julgadas pela validade de seus conceitos e pela solidez de seus pedidos", observou.

Enquanto isso, nos Estados Unidos, as empresas do setor "não têm realmente problemas de financiamento" e os fabricantes chineses, impulsionados por seu desenvolvimento no setor de drones, "estão acelerando" sua entrada no transporte de passageiros. De fato, um grupo chinês acaba de adquirir a Volocopter.