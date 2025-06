"Somos fortes": israelenses permanecem desafiadores apesar de ataques do Irã

Tal Friedlander está agradecido por estar vivo depois de sair de um abrigo antiaéreo no centro de Israel, neste sábado (14), e encontrar seu apartamento completamente destruído por um míssil iraniano.

Restou apenas a estrutura do edifício residencial em Ramat Gan, perto de Tel Aviv, já que grande parte do bloco foi reduzida a escombros de concreto e metal retorcido.

O Irã lançou contra Israel ondas de ataques com drones e mísseis durante a madrugada, que iluminaram o céu sobre Jerusalém e Tel Aviv, matando três pessoas e deixando dezenas de feridos.

O ataque foi uma retaliação aos bombardeios massivos de Israel contra a República Islâmica, que atingiram instalações nucleares e militares, mataram altos comandantes, cientistas nucleares e dezenas de civis, e buscaram destruir as capacidades defensivas do país.

Friedlander relata ter visto interceptações no céu antes que soassem as sirenes. "Entramos rapidamente no abrigo. Depois de alguns minutos, ouvimos uma grande explosão. Sabíamos que era algo sério", contou à AFP.