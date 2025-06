Socorristas de Gaza anunciam 20 mortes em operações israelenses

A Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou nesta quarta-feira que 20 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em operações do Exército israelense no território palestino.

Ao menos seis falecidos e 30 feridos foram vítimas de "disparos israelenses contra milhares de civis que aguardavam ajuda" alimentar perto do corredor Netzarim, no centro de Gaza, disse o porta-voz da agência, Mahmud Bassal.

As demais vítimas reportadas pela Defesa Civil foram atingidas por bombardeios israelenses contra prédios residenciais no centro e no norte do território, afirmou Bassal.