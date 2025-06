Sobe para 279 o número de mortos em acidente aéreo na Índia

Subiu de 265 para 279 o número de pessoas que morreram devido à queda do Boeing 787 da Air India na cidade de Ahmedabad na quinta-feira (12). A informação confirmada neste sábado (14).

Conforme uma fonte policial local, os restos mortais e corpos das 279 vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Ahmedabad. A cidade fica no noroeste da Índia.

Segundo as autoridades de aviação civil indianas, o Boeing 787 transportava 230 passageiros. Eram 169 indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense. Também estavam 12 tripulantes na aeronave.

— Vi meu filho pela primeira vez em dois anos, foi maravilhoso. E agora, não há mais nada — disse Anil Patel, cujo filho e nora viajaram do Reino Unido para vê-lo.

O acidente

A aeronave da Air India estava viajando de Ahmedabad para Londres, no Reino Unido. Mais de 240 pessoas estavam a bordo do Boeing 787-800 Dreamliner.

O Boeing 787 da Air India emitiu um sinal de socorro e "caiu logo após a decolagem em Ahmedabad" às 13h39min no horário local (5h09min de Brasília), informou a autoridade de aviação civil indiana em um comunicado. A agência destacou que queda aconteceu "fora do perímetro do aeroporto".