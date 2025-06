Siderúrgicas Nippon e US Steel anunciam novo acordo de fusão

A siderúrgica japonesa Nippon Steel e a americana US Steel anunciaram nesta quarta-feira (18) que alcançaram um novo acordo de fusão em que Washington terá poder de veto sobre decisões importantes que afetem postos de trabalho nos Estados Unidos.

O acordo modifica outro anterior no qual a Nippon Steel se comprometia a adquirir a US Steel por 14,9 bilhões de dólares (81 bilhões de reais).

Essa operação provocou a oposição da grande maioria dos legisladores tanto democratas quanto republicanos, e do presidente Donald Trump, cuja administração trabalhou com as empresas em um acordo para que o governo americano tenha uma "ação de ouro" na companhia.