Sheinbaum pede que policiais mexicanos que entraram na Guatemala sejam punidos

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta terça-feira (10) que os policiais que incursionaram na Guatemala durante uma perseguição que culminou com quatro mortos devem ser sancionados.

No domingo, militares do estado mexicano de Chiapas (sul) cruzaram a fronteira com o país vizinho durante uma operação na qual morreram quatro supostos criminosos. "Esses policiais devem ser sancionados", disse a mandatária em uma coletiva de imprensa.

Na mesma localidade, onde operam esquadrões do narcotráfico, iniciou-se a perseguição no domingo que resultou na morte dos suspeitos, segundo relatórios oficiais que não detalharam a nacionalidade dessas pessoas.

Sobre as denúncias do governo de Chiapas de que a polícia guatemalteca está em conluio com criminosos, a mandatária declarou que as denúncias devem ser abordadas no mecanismo de coordenação binacional.